İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mustafa Er, iki maçı işaret etti

Balıkesirspor’a 3-0 mağlup olduklarından dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, “Önümüzde çok kritik iki maç var.

Balıkesirspor'a 3-0 mağlup olduklarından dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, “Önümüzde çok kritik iki maç var. Üst üste evimizde oynayacağımız Menemenspor ve Akhisarspor karşılaşmalarını kazanarak hedefe tutunmak istiyoruz” dedi.


TFF 1. Lig'de üst sıralardan kopmak istemeyen Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Genç teknik adam, yayıncı kuruluşa konuşmasında şunları söyledi:


“Balıkesirspor maçını kaybettiğimiz için son derece üzgünüz. Ağır bir yenilgi oldu bizim için. Maça iyi başlamamıza rağmen bireysel hatalarla kalemizde yine golleri gördük. Covid-19'u hiç bahane etmedik ama bu bizi fiziksel anlamda oldukça etkiledi. Bundan sonra kalan 12 maçımızın 7'sini içerde oynayacağız. Önümüzde Bursa'da oynayacağımız ve kaderimizi belirleyecek Menemenspor ve Akhisarspor maçları var. İki galibiyetle birlikte hedefe tutunmak istiyoruz. Genç oyuncularıma, ‘Biz sizi gül bahçesinde bulmadık ki sıkıntılı süreçte terk edelim' dedim. Herkesin desteğine her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz artık. Ben oyuncularıma güveniyorum. Yeter ki önümüzdeki iki maçı kayıpsız geçelim.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.