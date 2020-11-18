Mustafa Er: “Seriyi devam ettirmek istiyoruz”

00'da oynanacak olan Adanaspor maçı öncesi açıklama yaptı. Genç teknik adam, “Tehlikeli bir takımla karşılaşacağız. Önemli oyunculara sahipler. Ama biz de iyi hazırlandık. İç sahadaki son iki maçımızı kazandık. Seriyi devam ettirmek istiyoruz” dedi.

TFF 1.Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını belirterek, şunları söyledi: “Milli arayı çok iyi değerlendirdik. Dozajı yüksek antrenmanlar yaptık. Bunun karşılığını da göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi lige galibiyetle dönmek istiyoruz. Ama iyi bir rakiple oynuyoruz. Son 2 deplasman maçında 6 gol attılar. Tehlikeli bir rakip. İyi oyunculardan kurulu. Tüm hazırlıklarımızı da ona göre yapıyoruz. Biz de kendi sahamızda son iki maçımızı kazandık. Seriyi devam ettirmek istiyoruz. Üst sıralara tırmanmak en büyük arzumuz. Birbiri için kenetlenmiş bir grupla çalışıyoruz. Mağlubiyeti kabul etmeyen bir takım oluşturduk. Eğer istediklerimizi sahaya yansıtırsak hafta sonu galibiyet sevinci yaşarız.”

“Gol yeme sorunumuzu çözersek farklı yerde oluruz”

Mustafa Er çok gol yemeleri ile alakalı ise şunları söyledi: “Ligin en çok gol yiyen takımıyız. Ama bunun üzerine de en çok gol atan ekibiyiz. Yeme sorunumuzu çözebilseydik, çok farkını bir konumda olabilirdik. Bunun üzerine ciddi şekilde düşünüyoruz. Ama şunu da söylüyorum, hücum ve savunma takım halinde yapılmalı... Hücumda nasıl istekliysek, savunmada da bunu göstermemiz lazım. Geriye koşmamız lazım. Bütün anlamda bunu düşünüyoruz. Bu maçla birlikte bir fark yaratacağımızı düşünüyorum. Aynı zamanda ofansif yönümüzü de geliştirmeye çalışıyoruz. Çok gol atıyoruz belki ama bir o kadar da kaçırıyoruz. Sonuç olarak, gol sorununu çözersek skorlar da istediğimiz gibi gelmeye başlayacaktır.”