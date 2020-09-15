Mustafa Er: "Tahta açılsa da açılmasa da hedefe koşacağız"

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tahta açılır açılmaz bilemiyorum. Yönetim bunla uğraşıyor. Açılsa da açılmasa da biz elimizden geleni yapacağız. Genç ve tecrübelilerle yolumuza devam edeceğiz. Açılmasa dahi mevcut kadro ile bu hedefe koşmak ve tutunmak istiyoruz" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Özlüce Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Genç teknik adam yaptığı açıklamada, umut dolu ifadeler kullandı. Adana Demirspor karşılaşmasıyla ilgili konuşan Ere, "Galibiyet almak istiyorduk. Oyuna iyi başladık. Taktik anlamında da iyi işler yaptık. Golü de bulduk. Oyuna yön verdik. Skor avantajını yukarıya çekebilirdik. 2-3 yapabilirdik. İkinci yarıya gelince, ilk 15 dakika çok önemliydi. Futbolcularımızla da bunu konuştum. Ama çok erken gol yedik. Daha sonra belirli değişiklikler yaptık. Pozisyonlar yakaladık, tekrar öne geçebilirdik. Ama bireysel hata ile gol yedik. Ardından 3'üncü golü kalemizde gördük. Bunlar hakkında çalışacağız. Neleri daha iyi yaptık neleri yapmadık hepsine eğileceğiz. Bu sevide olmaması gereken hatalardı. Ama zamanla hepsini çözeceğiz" diye konuştu.

Transfer tahtası konusunda da açıklama yapan Mustafa Er, "Tahta açılır açılmaz bilemiyorum. Yönetim bunla uğraşıyor. Açılsa da açılmasa da biz elimizden geleni yapacağız. Genç ve tecrübelilerle yolumuza devam edeceğiz. Açılmasa dahi mevcut kadro ile bu hedefe koşmak ve tutunmak istiyoruz. Ne olursa olsun. Vitrine genç oyuncu çıkarmamız da lazım. Ali Akman gibi... Çünkü kulübün mali tablosu ortadan. Kulübün de maddi kaynak elde etmesi gerekiyor. Çünkü bu tip çok oyuncu var. Her anlamda da bu oyunculara o ortamı oluşturmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Son olarak Altınordu maçıyla ilgili konuşan Er, "Kazanmaya gideceğiz. Dirençlerine karşılık vermemiz lazım. Bizim için son derece önemli maç. Milli maç arasına kadar kazanabildiniz kadar puan kazanmamız lazım. Ondan sonra bahanemiz kalmayacak" ifadelerini kullandı.