Mustafa Er'den Deniz Kolgu'ya yanıt

Bursaspor eski teknik direktörü Mustafa Er, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yeşil-beyazlı kulübün yeni Sportif Direktörü Deniz Kolgu'nun ifadelerini işaret ederek, "Bir dönem daha dinleneceğim yönünde kamuoyu ile paylaşılan beyanat gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Bursaspor Sportif Direktörü Deniz Kolgu'nun bugün yaptığı basın toplantısında Mustafa Er ile ilgili yaptığı açıklamaya genç teknik adamdan yanıt geldi. Deniz Kolgu, Mustafa Er'e teklif götürdüklerini ancak genç teknik adamın dinlenmek istediğini belirtmişti. Bursaspor'un eski teknik adamı Mustafa Er ise bu açıklamalara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Mustafa Er yaptığı açıklamada, "Bir dönem daha dinleneceğim yönünde kamuoyu ile paylaşılan beyanat gerçeği yansıtmamaktadır. Öncelikle bu konuyu bilgilerinize arz ederim. Geçmişte bildiğiniz üzere ve sonraki süreçte Bursasporun huzuru ve başarısı için bilinçli olarak sessiz kalmama rağmen tarafıma defaatle yapılmaya devam eden tüm bu haksız yaklaşımlar üzüntü vermektedir. Bunları hak ettiğimi düşünmüyorum. Deniz Kolgu ve öncesinde mevcut yapıyla olan görüşmemde kendi adıma değil Bursaspor için ivedi olan şartları çok açık bir şekilde ilettim. Ancak bu noktada sağlıklı ve huzurlu bir ilişki için gereken bakış açısı birlikteliğinin; ısrarla istediğim şartlarla olmayacağını, tarafıma yapılmayan geri dönüşler ve benim beyanatımmış gibi yansıtılan cümlelerle yine basından öğrendim Bursaspor'un bu durumuna olan üzüntümü cümlelerle ifade edebilmem imkansız. Ancak şuna inanın ki Bursaspor hak ettiği yere er ya da geç muhakkak gelecektir. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.