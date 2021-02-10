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Mustafa Er'in en çok güvendiği isim Burak Altıparmak

Bursaspor’un tecrübeli futbolcuları arasında yer alan Burak Altıparmak, bu sezon sergilediği oyunla adeta takımını sırtladı.

Bursaspor'un tecrübeli futbolcuları arasında yer alan Burak Altıparmak, bu sezon sergilediği oyunla adeta takımını sırtladı. 30 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Mustafa Er'in de en çok güvendiği oyuncuların başında geliyor.


TFF 1.Lig'de genç oyuncularının performansıyla dikkatleri üzerine çeken Bursaspor'a en büyük katkılardan bir tanesini de tecrübeli oyucu Burak Altıparmak verdi. Sergilediği oyunla adeta yeşil-beyazlı takımı sırtlayan 30 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Mustafa Er'in de güvendiği isimler arasında yer alıyor. Nitekim genç teknik adam, bu sezon en çok forma şansını Burak Altıparmak'a verdi. Resmi maçlarda bin 1975 dakika sahada kalan ve hiç sakatlık yaşamayan tecrübeli isim, lig maçlarında 1 gol attı, 6 asist yaptı. 26 da şut pası veren Burak Altıparmak, Bursaspor'un bu kulvarda zirvedeki ismi olmayı başardı. Sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan 30 yaşındaki futbolcu, devre arasında transfer olma ihtimali varken takımdan ayrılmaması da camia tarafından takdirle karşılandı.

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