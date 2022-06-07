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Mustafa Esgin'den Çocuk Onkoloji Hastanesi'ne ziyaret

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, geçtiğimiz günlerde kapanma haberleriyle gündeme gelen üniversite bünyesinde bulunan Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi Çocuk Onkoloji Kliniği’nin ziyaret etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, geçtiğimiz günlerde kapanma haberleriyle gündeme gelen üniversite bünyesinde bulunan Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi Çocuk Onkoloji Kliniği'nin ziyaret etti.


Hastanenin kesintisiz hizmete devam edeceğini belirten Esgin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ''Çocuk Onkoloji Bölümümüz hizmetine kesintisiz devam edecektir. Hasta ve hasta yakınlarımızın gönülleri rahat olsun. Güney Marmara'nın sağlık üssü Bursa'mızda sağlık hizmetimizin aksamaması için tüm süreçlerin yakın takipçisiyiz'' dedi.

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