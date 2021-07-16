Mustafa Işık: “Bağımsızlık meşalemizi söndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir”

Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak andığımız 15 Temmuz'da destan yazan milletimizin birliktelik ruhunun coşkusu Gürsu'da da düzenlenen etkinliklerle yaşandı.

Gürsu'nun merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirilen15 Temmuz bayrak yürüyüşünün ardından Gürsu Kent Meydanı'nda akşam devam eden program kapsamında;Kuran-ı Kerim tilaveti, mehteran gösterisi, kahramanlık türküleri ve şiir dinletisi, belgesel sunumu ve demokrasi nöbetinin ardından, gece 00:13'te hoparlörlerden sela ve dua okundu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Biz birlik oldukça, yarınlarımız, kalplerimizdeki bağımsızlık ışığıyla hep aydınlık olacak. Ülkemizin ve milletimizin bağımsızlığına, birliğine göz diken hain güçler bilsin ki, vatan toprağımıza sahip çıkmak ve millet olarak birlik olmada hissettiğimiz güç ilelebet artarak devam edecektir. Devletimizin bütünlüğüne kast eden şer güçlerin, tarihe kara bir leke olarak geçen girişimlerini, millet olarak göstermiş olduğumuz birliktelik ruhu ve ülkemize sahip çıkma inancıyla yendik. Tarihine sahip çıkan nesillerle ilelebet payidar olacak bu vatanı emanet alacak gençlerimizin, 15 Temmuz'u unutmadan, milletimizin birliktelik ruhunu özümseyerek yol almalarına katkı sağlamak istedik. 15 Temmuz şehitlerimiz, tarihimize kazınan destanları, kalplerimizdeki varlıkları ve onlar adına filizlenen fidanlarla hep yaşayacak” dedi.

“O gece, canlarını ortaya koyarak ülkemize sahip çıkan ve şehit olan vatansever kardeşlerimizi, bedenlerini hainlerin saldırılarına siper ederek, ömürleri boyunca gururla taşıyacakları gazilik unvanını alan gazilerimizi saygı ve minnetle andık” diyen Başkan Işık,“Milletimizin, atalarımızdan devraldığı kadim duygularla geleceğe taşıyacağı bağımsızlık meşalemizi söndürmeye kimsenin gücü yetemeyecektir. Millet olarak, ülkemizin aydınlık yarınlarına el ele, omuz omuza, barış, huzur ve güvenle yürümemize kimse engel olamayacaktır. 15 Temmuz “Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nü ilelebet bu duygularla yaşayacağız” dedi.

Gün boyu süren etkinlikler kapsamında; Şehitlik ziyareti, Gürsu Spor Fabrikası bahçesinde, şehitler anısına fidan dikimi,15 Temmuz hain darbe girişiminin öğrencilerin gözünden anlatıldığı resim, şiir, kompozisyon sergisi gerçekleştirildi.