Mustafakemalpaşa altyapısına dev yatırım

Bursa'nın daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması için ulaşımdan altyapıya, spordan çevreye kadar her alanda farklı projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da tüm ilçelerde yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara devam ediyor. Avrupa Yatırım Bankası'ndan sağlanan ve Mustafakemalpaşa, İnegöl ve Karacabey ilçelerini kapsayan 50 milyon euroluk krediyle BUSKİ Genel Müdürlüğü marifetiyle yapılacak dev altyapı yatırımının İnegöl ve Karacabey ayağında çalışmalar daha önce başlamıştı. Mustafakemalpaşa ilçesinin içme suyu hatlarının sil baştan yenileneceği projede de ihale süreci tamamlandı ve ihaleyi kazanan Gelişim İnşaat firması ile sözleşme imzalandı. Önümüzdeki günlerde yapılacak yer tesliminin ardından yaklaşık 48 milyon TL'ye mal olacak proje kapsamında ilçenin içme suyu altyapısı tamamen yenilecek. Proje kapsamında 326 kilometrelik içme suyu hattı ile kayıp kaçak oranı da minimum seviyeye inecek.

Mustafakemalpaşa ilçesinin içme suyu sorununu tamamen ortadan kaldıracak projenin sözleşmesi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Gelişim İnşaat Firması Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Mertcan Yıldırım arasında imzalandı. Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak üst yapı ile yol, ulaşım, köprü, spor tesisleri, kültür sanat eserleri ve restorasyon projelerini hızla sürdürürken, 17 ilçenin altyapı sorunlarını gidermek için de yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Mustafakemalpaşa ilçesinin 100 bini aşan nüfusu ile Bursa'nın 6'ncı büyük ilçesi olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Mustafakemalpaşa için çok hayırlı bir projenin başlangıcı için sözleşme yaptık. Proje kapsamında evsel ve şebeke bağlantısı olarak 326 kilometrelik isale hattı yapılacak. Hem Karacabey'de hem Mustafakemalpaşa'da hem de İnegöl'de yoğun bir şekilde altyapı çalışmaları devam ediyor. Şehrin en ücra köşelerine kadar altyapı hizmetlerini ulaştırmaya çalışıyoruz. Büyükorhan Mazlumlar ve Geynik'te 70-80 yıldır büyük oranda içme suyu yoktu. Kısa bir süre önce Allah'a şükürler olsun oralar da suya kavuştu. Temennimiz dönem sonu itibariyle bütün bu çalışmaları bitirip, inşallah bizim özellikle Çınarcık Barajı hedefimizde beraber Bursa'da artık altyapı probleminin kalmadığı, özellikle su konusunu hiç konuşulmadığı bir ortamı tamamen temin etmek istiyoruz. Kısa zaman içinde temeli atıp, Mustafakemalpaşa ilçemizin beklediği bu hizmeti halkımızla buluşturacağız. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.