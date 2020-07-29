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Mustafakemalpaşa Belediyesi 139 yaşında

Mustafakemalpaşa Belediyesi, kuruluşunun 139.

yılını törenle kutladı.


Türkiye'nin ilk taşra belediyelerinden biri olan, 131 mahallesiyle Bursa'nın hizmet alanı en büyük bölgelerinin başında gelen Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin kuruluşunun 139. yılı, Cumhurluk Alanında kutlandı. Törene Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, daire amirleri ve belediye personeli ile birlikte vatandaşlar katıldı. Mehmet Kanar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Kanar, “Belediyemiz bugün tam 139. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bizler, asırlık, dev bir hizmet çınarının en son ve en taze yapraklarıyız. Köklerimiz geçmişe, dallarımız geleceğe uzanıyor. Geçmişten aldığı güç ve dualarla şimdi geleceği kucaklayan bu asırlık çınarın bir parçası olmak, milletimize hizmetkâr olmak en büyük mutluluğumuz. Milletimizin güvenini boşa çıkarmamak adına tüm kadrolarımızla vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız'' dedi.


Başkan Kanar, başta şehitler olmak üzere, belediye çatısı altında ilçeye hizmet edenleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

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