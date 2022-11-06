Mustafakemalpaşa Belediyesi KPPS'ye girenlerin heyecanına ortak oldu

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren adayların en heyecanlı gününde yalnız bırakmadı. Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin KPSS sabahı için özel görevlendirdiği personeller ilçe genelinde ki okullarda sınava giren binlerce öğrenciye su ve kek dağıtımı yaptı.

İlçe genelinde 8 okulda özel stantlar açarak görevlendirilen personeller sınav sabahı 10 bin kişiye su ve kek dağıtımı yaptı. Güler yüzlü personelleriyle, öğrencilere sınav sabahı moral olan Mustafakemalpaşa Belediyesi, hayatlarının en önemli sınavına giren adaylara desteklerini esirgemedi. Öğrenciler için desteklerini esirgemeyen, eğitim dönemi boyunca öğrencilere kendilerini deneme fırsatı sunarak deneme sınavı desteği sağlayan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, şu değerlendirmelerde bulundu;

“Bugün Türkiye'de binlerce aday hayatlarının belki de dönüm noktası sayılan bir sınava giriyorlar. Rabbim emeklerini boşa çıkarmasın. Bizde bu heyecana ortak olmak için Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak ilçe okullarımıza standlar açarak adayların bu heyecanlı günlerinde sınav heyecanlarına ortak olduk. İhtiyaç duydukları her hususta yanlarında olacak bir Mehmet ağabeyleri var, bilmelerini isterim. Yüzlerce adayın kalbine dokunabildiysek ne mutlu bize.”

Örnek yüzlerce projenin altında imzası olan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, her eğitim öğretim yılı başlarında öğrencilere Dünya Klasiklerinden olan kitap setlerinden hediye etmeyi unutmuyor.