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Mustafakemalpaşa Belediyesi'nden mehterli 23 Nisan kutlaması

Mustafakemalpaşa Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında korona virüs ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar için unutulmaz bir gün yaşattı.


Korona virüs nedeniyle bu yıl ki birçok çocuk etkinliği yapılmazken Mustafakemalpaşa Belediyesi mehteran takımı marşlar eşliğinde şehir turu attı. Balkonlarından mehteran takımına Türk bayraklarını sallayarak alkışlarla eşlik eden vatandaşların görüntüsü renkli anların yaşanmasına neden oldu. Sokaklarda mini konser veren Mehteran takımının gösterisini Başkan Mehmet Kanar da evinin balkonunda izledi.



‘En ayrıcalıklı gün'


Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilen en ayrıcalıklı gün ve dünyadaki tek bayram olduğunu vurgulayarak Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir” dedi.


Virüs salgını nedeniyle bu yıl ki bayramın çocuklar için buruk geçtiğini belirten Başkan Kanar, biran önce salgının son bulmasını diliyorum. Milli mücadelenin 100'üncü yıl dönümü ve tüm çocuklarımızın bayramını içtenlikle kutluyorum” şeklinde konuştu.

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