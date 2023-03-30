Mustafakemalpaşa Belediyesinden “Sıfır Atık Kütüphanesi”

Çevreci projelere imza atan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Her şey geleceğimiz, her şey çocuklarımız için'' vurgusu yaptı.

Türkiye'de ilk defa kutlanacak olan Sıfır Atık Günü, Mustafakemalpaşa'da unutulmaz bir açılışla kutlandı. Sıfır Atık Kütüphanesi Mustafakemalpaşa'da ki ilk sıfır atık kütüphanesi olma özelliği taşıyor. Kütüphane içerisinde kullanan, oturma grupları, kitaplıklar, çevreci panolar, çocuk kitapları, kutu oyunlarının hepsi Mustafakemalpaşa Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gelen atıklardan özel olarak hazırlandı. Özel olarak tasarlanan kütüphane sayesinde çocuklar hem öğrenecek hem eğlenecekler.

Geri dönüştürülebilir açılış kurdelesi

Öğrenciler için özel olarak tasarlanan kütüphane, kitap okuma etkinlikleri dışında atıklardan yapılacak etkinlikler ve oyun oynayabilmeleri için hazırlanan kütüphane ilk günden öğrencilerin gözdesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi çerçevesinde ilçede Sıfır Atık seferberliği başlatan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ‘'Öğrencilerimiz için hem sağlıklı hem çevreci bir ortam hazırlamak istedik. Ağaç yaş iken eğilir ilçemiz Cahit Zarifoğlu İlkokuluna kurduğumuz ilk sıfır atık olma özelliğini taşıyan kütüphanemizi öğrencilerimiz çok beğendi. Her şeyi en ince detayına kadar düşündük. Açılış kurdelemizi de yine kâğıt ve plastik poşetlerden elde ettik. Sıfır Atık bilinci yaymak adına projeler üretmeye devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.