Mustafakemalpaşa Belediyespor transferlerle güçleniyor

Başkanlık makamında gerçekleşen imza törenine Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Başkanı Ercan Leblebici ile birlikte teknik kadro katıldı. Geçen sezon Zaferspor forması giyen kaleci Oğuzhan Aygar ile Trabzon Beşikdüzüspor'dan sağ kanat oyuncusu Orhan Şimşekle anlaşmaya varan Mustafakemalpaşa Belediyespor gerçekleştirdiği transferlerle güçleniyor.

2019-2020 Futbol sezonunda Süper Amatör B grubunda mücadele edecek olan kırmızı şimşekler, kadrosuna kattığı önemli isimlerle şampiyonluk hesapları yapıyor. Yerli futbolcuların yanı sıra dış transferlerle dikkat çeken kırmızı lacivertli ekip sezonun ilk karşılaşmasında Çağlayanspor'a konuk olacak.

Mustafakemalpaşa Belediyespor Kulüp Başkanı Ercan Leblebici, takıma 2 takviye daha yaptıklarını belirterek, geçen sezon Bal Ligi tecrübesi bulunan futbolcularla kadronun daha da güçlendiğini söyledi.