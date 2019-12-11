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Mustafakemalpaşa Belediyesporlu karatecilerin başarısı sürüyor

Mustafakemalpaşa Belediyesporlu karateciler, Kestel’de düzenlenen Karate Şampiyonasında 13 madalya kazandı.

Mustafakemalpaşa Belediyesporlu karateciler, Kestel'de düzenlenen Karate Şampiyonasında 13 madalya kazandı.


Bursa'nın Kestel ilçesinde düzenlenen küçükler ve yıldızlar Karate Şampiyonasına katılan Mustafakemalpaşa Belediyespor Karate takımı 6 birincilik, 3 ikincilik, 4 üçüncülük elde ederek toplamda 13 madalya ile turnuvayı tamamladı. Türkiye Karate Federasyonu Bursa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen müsabakalarda Kata-Kumite dallarında tatamiye çıkan Ceylin Elverdi birincilik ve üçüncülük madalyası elde ederken, Hilal Nur Acar zorlu geçen her iki dalda üçüncü oldu.

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