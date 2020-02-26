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Mustafakemalpaşa bölge tiyatrosu 20 yaşında

Mustafakemalpaşa Belediyesi bölge tiyatrosu 20’nci yaşını kutluyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi bölge tiyatrosu 20'nci yaşını kutluyor.


İlçenin en uzun soluklu kültür faaliyetlerinin başında gelen ve 2000 yılında ilk kez "perde" diyen tiyatro, yeni sanat yılını kutladı. Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Kocaman, Yalıntaş Kültür Merkezinde çalışma yapan tiyatro yönetmeni Ziya Kantir ve ekibine sürpriz yaparak oyuncuları kutladı. Kocaman, yeni sezonda sahnelenecek olan oyunun da hazırlıklarını izlemeyi ihmal etmedi.


20 yılda binden fazla öğrenci yetiştirerek çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Mustafakemalpaşa Belediyesi bölge tiyatrosu bölgesel ve ulusal festivallerde de sahne aldı. 20'nci yılını ‘Lüküs Hayat' oyunuyla taçlandıran bölge tiyatrosu sanatseverler tarafından beğeniyle izlenen Kör Döğüşü, Rumuz Gonca Gül, Pişti, Fehim Paşa Konağı, Ramazan ortaoyunları, Memleketimden İnsan Manzaraları, Huzur Sokağı, Fermanlı Deli Hazretleri, Kanlı Nigar ve Komik Skeçlerle izleyenlerin karşısına çıktı.


Sanatın topluma yön veren bir olgu olduğuna vurgu yapan Başkan yardımcısı Kocaman, “Sanatın ve sanatçının her zaman yanında olacağız. Bölge tiyatromuz Mustafakemalpaşa'nın sanat anlamında bir değeridir” dedi.

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