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Mustafakemalpaşa, Bursa 4 Days Oryantiring yarışmalarına ev sahipliği yapacak

Büyükşehir Belediyesi, Bursa Valiliği ve Safari Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen üçüncü Uluslararası 4 Days Oryantiring yarışlarının üçüncü ayağı Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa Valiliği ve Safari Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen üçüncü Uluslararası 4 Days Oryantiring yarışlarının üçüncü ayağı Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.


Hayat boyu spor kültürünü yaygınlaştırmak maksadıyla düzenlenen ve 4 gün sürecek yarışlarda organizasyon duraklarından biri de Mustafakemalpaşa Suuçtu şelâlesi olacak. Kayın ağaçlarının içinde 38 metre yükseklikten dökülen ve ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakan Suuçtu birçok sporcuya ev sahipliği yapacak. Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin destek verdiği programda, 11 Ekim Cuma günü saat 10:00' da Suuçtu şelâlesinde uzun mesafe yarışları düzenlenecek. 10 ve 80 yaş aralığında olan herkesin katılabileceği yarışlar, spor ve eğlenceyi bir araya getirecek.

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