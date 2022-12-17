Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcısı veda etti

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner'in,Gaziantep İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na terfi alarak atanması dolayısıyla veda yemeği ve uğurlama programı düzenlendi.

Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü'ndeki veda yemeğine; Kaymakam Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanvekili Ercan Leblebici, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, U.Ü. MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz, Jandarma Komutanı J.Ütgm. Emre Kavak, Askerlik Şubesi Başkanı Pers. Asb. Kd. Üçvş. İsmet Çağrı Ceviz, Emniyet Müdürü Rıza Dinç, OSB Müdürü Alaattin Üçok, daire amirleri ile birlikte STK temsilcileri katıldı.

Veda yemeğine ev sahipliği yapan Kaymakam Ahmet Altıntaş, Başsavcı Nurettin Güner'in Mustafakemalpaşa'da adaletin en doğru ve hızlı bir şekilde uygulanması için üstün çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Mustafakemalpaşa Adliyesi'nin geçtiğimiz yıl dosya temizleme oranlarında yüzde 103'lük bir performans gösterdiğini hatırlatan Kaymakam Altıntaş; “Şüphesiz bu konuda Başsavcımızın özverili ve gayretli mesaisi büyük bir etkenlik gösterdi ve Mustafakemalpaşa, Bursa genelinde ilk sırada yer aldı. Her ne kadar bu vedaya üzülsek de kendisi terfi alarak, müstakil bir Ağır Ceza Başsavcılığı olan yeni görev yeri İslahiye'de hizmet verecek. Her şeyden önemlisi oradaki makam boşalınca, kaliteli ve iyi bir insan arayışına girdikleri zaman Nurettin Bey'e teveccüh gösterilmesidir. Başsavcımızın terfien atamasıyla gelen bu görev değişikliğinin hayırlı olmasını diliyor, kendisine başarılar diliyorum” dedi.

Ağustos 2020 tarihinden beri Mustafakemalpaşa'da görev yapan Başsavcı Nurettin Güner ise; “2 yılı aşkın bir süre görev yaptığım Mustafakemalpaşa'dan güzel anılarla ayrılıyorum. Hiç kimseyi incitmeden hizmet verme sorumluluğu içinde çalıştım. Bu dönemde birlikte görev yaptığım tüm mesai arkadaşlarıma, büyüklerime ve küçüklerime teşekkür ediyorum. Herkesten haklarını helal etmelerini istiyorum” dedi.

Yemeğe katılan daire müdürleri ve STK temsilcileri, yargı teşkilatında yaptığıbaşarılı çalışmalarından dolayı Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner'e teşekkür etti. Uğurlama programında, Kaymakam Ahmet Altıntaş ve Belediye Başkanvekili Ercan Leblebici'degünün anısına Başsavcı Güner'e hediye takdim etti.

Nurettin Güner'in ayrılmasının ardından Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Yusuf Canik atandı.