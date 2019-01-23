Bursa'nın Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi, ‘anne dostu hastane' unvanı almaya hak kazandı.

Bursa'da anne ve bebek sağlığının geliştirilmesine yönelik adımlar atılmaya devam ediliyor. Buna göre Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılından beri uygulanan anne dostu hastane programı doğrultusunda il genelinde İnegöl Devlet Hastanesi'nden sonra anne dostu hastane olmaya hak kazanan ikinci hastane Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi oldu. Hastanede gerçekleştirilen sertifika törenine Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma Kuzhan, Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ile Başhekim Hüseyin Altuğ Çakmak ve hastane personeli katıldı.

Törende konuşan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma Kuzhan, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında yenilenen hastanelerde tek kişilik odalarda doğum imkânı sağlandığını belirtti. Anne sağlığı hizmetlerinde sağlanan gelişmelerin yanında hizmetlerin kalitesinin de geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Dr. Kuzhan, “Bakanlığımız tarafından bu hedefler doğrultusunda Anne Dostu Hastane Programı geliştirildi ve belirli standartları yerine getiren hastanelere anne dostu hastane unvanı verilerek sertifikalandırılmaya başlandı” dedi.

Anne dostu hastane unvanı alabilmek için ciddi bir emek sarf ettiklerini dile getiren Başhekim Doç. Dr. Hüseyin Altuğ Çakmak ise, “Bu yolda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Annelerimizin gebelik döneminde ve doğum sonrasında karşılaşacağı problemleri en kısa sürede tespit edip, en iyi tedavi yöntemleri ile çözmek için gayret sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Dr. Yusuf Gökhan Yolcu ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma Kuzhan, anne dostu hastane belgesini Başhekim Doç. Dr. Hüseyin Altuğ Çakmak'a takdim etti.