Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne verimlilikte tam not

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Devlet Hastanesi'nin Sağlık Bakanlığı 'verimlilik değerlendirmesi'ni başarıyla geçtiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen yerinde değerlendirme faaliyetleri kapsamında, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde verimlilik teftişi yapıldı. Devlet Hastanesi başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Altuğ Çakmak, "Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı tarafından verimlilik yerinde değerlendirme rehberi kapsamında tüm gün süren değerlendirmemiz başarıyla tamamlanmıştır. Tüm birimlerimiz bakanlık gözlemcileri tarafından ziyaret edilerek, hasta ve çalışan güvenliği ile verimlilik yerinde değerlendirme standartlarına uygunluğu değerlendirilmiştir. Sağlık tesisimizin değerlendirilmesinde görev alan yerinde değerlendirme gözlemcilerine ve özverili çalışmalarından dolayı tüm personelimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Devlet Hastanesi olarak halkımıza hak ettikleri kaliteli sağlık hizmetlerini vermeyi sürdürmeye kararlıyız" dedi.