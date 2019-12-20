Mustafakemalpaşa Doğu Türkistan için tek ses oldu

İHH Mustafakemalpaşa Şubesi, Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslüman soydaşlarımıza yönelik işkencelerini protesto etti.

İHH tarafından cuma namazı sonrası Şeyhmüftü Camii önünde yapılan açıklamada, Doğu Türkistan'ın politik kaygılara kurban edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi. İslam İşbirliği Teşkilatını göreve davet eden açıklamada, “Tüm dünyadaki vicdan sahipleri, Çinin hukuksuz uygulamalarına son verinceye kadar Çin mallarını boykot etmelidir” denildi.

İHH'nın önderliğinde düzenlenen eyleme, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, bazı siyasi parti ve STK temsilcilerinden de destek geldi. İHH Şube Başkanı Mustafa Bulut, Çin hükumetinin uyguladığı baskılardan bahsettiği ve tüm dünya kamuoyuna çağrıda bulunduğu açıklamasında, şunları kaydetti:

“2000 yılı sonrasındaki siyasi, ekonomik ve askeri atılımlarla gündeme gelen Çin, sınırlarının doğu ve batısında iki farklı yüzle ortaya çıkmaktadır. Özellikle uzun yıllardır asimilasyon ve yıldırma politikaları yürütülen Doğu Türkistan dünya gündeminden saklanmakta, Müslüman Uygurlar her türlü hak ihlaline maruz bırakılmaktadır. Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreteri olan Chen Chuanguo'nun 2017 Nisan ayından itibaren Doğu Türkistan'daki Uygurları, hapishanelere veya zorunlu Politik Eğitim Kampları'na göndermesi ve beyin yıkamaya yönelik uygulamaları Çin için yüz kızartıcı yeni bir fiil anlamına gelmektedir. Çin'in ‘eğitim kampı' olarak adlandırdığı toplama kamplarında 1-3 milyon insanın bulunduğu tahmin edilmekte. Doğu Türkistan‘da inşa edilen bu büyük hapishaneler Nazi Almanya‘sı uygulamalarını andırmaktadır. Evlerinden, yurtlarından, eş ve çocuklarından zorla ayrılan insanların sayıları her geçen gün artarken, aynı zamanda uygulanan işkence ve zulümler neticesinde yüzlerce insan hayatını kaybetmektedir. Birçok aileye akrabalarının cesedi teslim edilmiş, ancak ölüm sebebi hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır".