Mustafakemalpaşa esnafından 13 milyonluk pazar yerine tam not

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Sebzeciler ve Meyveciler Odası üyeleriyle birlikte inşaatı hızla yükselen 13 milyon liralık yatırımı inceledi.

Pazarcı esnafına inşaatı gezdirerek bilgiler veren Başkan Sadi Kurtulan, Mustafakemalpaşa'da ilk kez çok fonksiyonlu bir pazar alanının hayat geçirildiğini, hem esnafa hem de vatandaşa daha rahat alışveriş imkanı sağlayacak şekilde planlanan tesisin sosyal yaşama da hitap edeceğini belirtti.

Söz verdikleri bir projeyi daha hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Kurtulan, “Mustafakemalpaşa'nın ihtiyaçlarını doğru projelerle karşılamanın gayreti içindeyiz. Artık ihtiyaca cevap vermeyen pazartesi pazarı Mustafakemalpaşa'nın bir yarasıydı. Bu pazar bölgesini Rüştiye Caddesi'nde daha kullanışlı bir alana almak için tüm çalışmalarımızı yaparak, kamulaştırma işlemlerini tamamladık. Başta pazarcı esnafı olmak üzere vatandaşların da uzun yıllar yaşadığı bu sıkıntıyı 5 bin metrekarelik alanda uygulanan bu projeyle çözme noktasına geldik. Kapalı pazar yerinin yanı sıra projede sosyal tesisler, düğün salonu ve kapalı otopark bulunuyor. 3 katlı proje, 4.500 metrekare alan üzerine oturacak. Bodrum katta otopark, zemin katta 3 girişli pazar yeri, üst katta ise düğün salonu, teras, çok amaçlı salon yer alacak. Hemşehrilerimiz bu tesiste sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak. Mustafakemalpaşamıza hayırlı olsun” dedi.

Mustafakemalpaşa Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı İsmail Batu ise projenin pazarcı esnafı için çok önemli bir yatırım olduğunu belirterek, “Hem esnafımızı hem de halkımızı memnun eden bu hizmet için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.