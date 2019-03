Mustafakemalpaşa "evladını" bağrına bastı

Cumhur İttifak'ının Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar, yaptığı esnaf ziyaretlerinde hemşehrilerinden ve meslektaşlarından büyük destek görüyor.

Mustafakemalpaşa'da birlik ve beraberlik içinde bir seçim rüzgarı esiyor. Cumhur İttifak'ının adayı Mehmet Kanar, durmaksızın sokak sokak, kahvehane kahvehane vatandaşla buluşuyor. Tek tek girdiği her evin kapısında, her dükkanın girişinde aynı ilgi ve sevgiyle karşılanıyor. Esnaf programlarını hiç es geçmeyen Ak Partili Kanar, günlük programının içinde mutlaka esnafla buluşmaya gayret ediyor. Gördüğü ilgiden son derece memnun olan Mehmet Kanar, “Ak Parti benim yuvam, Mustafakemalpaşa ise benim yerimdir, yurdumdur. Aday olmadan evvel de siyaseten de ahbaplık düzeyinde de ilçemle hep sımsıcak bir bağım vardı. Değerli babamdan öğrendiğim en önemli ders, ilçeni sevmek, insanını korumak üzereydi. Bunu bildim, yaşamıma uygulamaktan büyük keyif aldım. Büyüğümün öğrettiği yoldan gidiyorum. Ben hem esnafım, hem Mustafakemalpaşa'nın evladıyım. Girdiğim her esnaf bizi evladı olarak görüyor. Bu güçle ve destekle seçim sonrasında inşallah bambaşka güzellikte işler başaracağız” diye konuştu.

Kendisine destek veren esnaf ise, “Mehmet Kanar, bizim oğlumuzdur, kardeşimizdir, evladımızdır. Siyasetin üzerinde bir bağımız vardır. Yeri apayrıdır. Mustafakemalpaşa'yı yönetmek için ona değil de kime güveneceğiz?” diyerek desteğini gösterdi.