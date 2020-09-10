Mustafakemalpaşa hayvan barınağına tam not

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın göreve geldiği günden beri her geçen gün çehresi değişen Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, Bursa Veteriner Hekimler Odasından tam not aldı.

Oda Başkanı Veteriner Hekim Hüseyin Bolten, Genel Sekreter Melike Baysal ve Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Mustafakemalpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Onurhan Gülsün tarafından gerçekleştirilen barınak ziyaretinde sokak hayvanlarına sağlanan imkanın birçok şehirde olmadığı kaydedilirken yaşam koşullarının ise standartların üzerinde olduğu belirtildi.

Satın alma, sahiplen

Tüm canlıların yaşama hakkına saygı ilkesiyle, Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezini yeni bir yüze kavuşturan Başkan Kanar ''Göreve geldiğimiz günden bu yana minik dostlarımız önceliğimiz oldu. Rehabilitasyon Merkezimizdeki tadilat çalışmalarımızı da tamamlamak üzereyiz. Lalaşahin Paşa Köprüsü'nün açılmasıyla ulaşımın çok daha kolay olduğu merkezimizi aileler çocuklarıyla beraber gönül rahatlığıyla ziyaret edebilirler. Ayrıca ''Satın alma, sahiplen'' diyerek başlattığımız anlamlı bir kampanyayı hayata geçirdik. Minik dostlarımıza evlerinin kapılarını açmak isteyen hemşehrilerimiz Bursalı sanatçılarımızın resimlendirdiği hatıra duvarında fotoğraf çektirebilirler. Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezimizi metruk ve kasvetli yapısından kurtarıp, dinamik, renkli, insanların nefes aldığı bir yaşam alanı haline getiriyoruz. Çalışmalarımızı yerinde inceleyen ve bölgemizde parmakla gösterilecek bir tesise sahip olduğumuzu belirten Bursa Veterinerler Odası Başkanı Hüseyin Bolten ve yönetimine destekleri için, teşekkür ederim.'' dedi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a Sokak hayvanlarına karşı gösterdiği hassasiyet için teşekkür eden Bolten, barınakta sokak hayvanlarının tedavisinden geçici olarak misafir edilmesine kadar olan süreçte görevli personelin işini titizlikle yaptığını belirterek, Sokak hayvanlarının halk sağlığını ilgilendiren önemli bir konu olduğunu söyledi. Bursa Veteriner Hekimler Odası olarak Mustafakemalpaşa Belediyesi ile ortak çalışmalarda yer almaktan mutluluk duyacaklarını sözlerine ekleyen Hüseyin Bolten, Mustafakemalpaşa'da bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinin fiziki şartları ve konforuyla örnek gösterilebilecek bir merkez olduğunu ifade etti.