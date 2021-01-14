Mustafakemalpaşa kar yağışına hazır

Yüksek kesimlerde kar yağışının başladığı Mustafakemalpaşa'da ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren ekipler, hem merkezde hem de kırsalda 24 saat boyunca nöbette olacak. Fen İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü kış hazırlıklarının tamamlandığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, karla mücadele ekiplerinin sorunsuz bir kış geçirmek için 7/24 görev yapacağını belirtti.

Başkan Kanar, “Kuraklıkla mücadelemiz sürerken yağan yağmurların ardından yaklaşan kar yağışı haberleri de sevindirici. Çok şükür barajlarımızın doluluk oranları da artıyor. Meteoroloji verilerini yakından takip ederek gerekli önlemleri alıyoruz. Sokak hayvanları için de sahada olacağız. Mustafakemalpaşa'da kar çile değil, görsel bir şölen olacak” dedi.