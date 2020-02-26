İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mustafakemalpaşa, milli eğitim müdürlerine ev sahipliği yaptı

İlçe milli eğitim müdürleri değerlendirme toplantısı Mustafakemalpaşa’da yapıldı.

İlçe milli eğitim müdürleri değerlendirme toplantısı Mustafakemalpaşa'da yapıldı.


Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger başkanlığında gerçekleşen toplantıya Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yavuz Bayar ve 17 ilçenin milli eğitim müdürleri katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, toplantıya ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını ifade ederek, ilçedeki eğitim durumu hakkında bilgi verdi. Toplantıda, 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılının değerlendirmesi ile ikinci yarı ıl hedefleri ile stratejik planlarda belirlenen okul hedeflerinin gerçekleştirilmesi konuları masaya yatırıldı. Bursa genelindeki eğitim öğretim ile ilgili konuların değerlendirildiği toplantı 2. dönemin her yönden başarılı geçmesi dileğiyle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.