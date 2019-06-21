Mustafakemalpaşa MYO'da mezuniyet coşkusu

Törene Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mehmet Böberci, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz, İlçe Jandarma Komutanı Emre Kavak, Ak Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tekin Uzkınay, OSB Bölge Müdürü Alaattin Üçok, Türkiye Kızılay Derneği Mustafakemalpaşa Başkanı Mustafa Eren, Bursa Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Mustafakemalpaşa Başkanı İlker Turan, Uludağ Üniversitesi Yetkilileri, MYO Eski Müdürü Prof.Dr. M.Kemal Soylu, MYO Müdürü Mehmet Öz, MYO akademisyenleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan tören, okul temsilcisinin konuşmasıyla devam etti. Okul Müdürü Doç. Dr. Mehmet Öz, katılımcılara, öğrencilere ve velilere yönelik konuşmasına okul hakkında bilgiler vererek başladı. Öz konuşmasında, "1992 yılında Bursa Meslek Yüksek Okulunun bir yerleşkesi olarak eğitim ve öğretime 50 öğrenci ile başlayan okulumuz, 1994 yılı aralık ayında, bağımsız müdürlük olarak Bursa'nın ilçeleri arasında ilk ilçe meslek yüksekokulu olma özelliği taşımaktadır. Eğitim ve Öğretim faaliyetlerimiz 1998 yılına kadar ilçe içerisindeki üç derslikte yürütülmüş olup, mevcut şimdiki binamıza ise 1998 yılında taşınmış bulunuyoruz. Halen Yüksekokulumuzda 269'u kız, 433' erkek olmak üzere 702 öğrenci kayıtlı bulunmaktadır. İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama, Tohumculuk Teknolojisi, Organik Tarım, Gıda Teknolojisi, Elektrik ve Makine olmak üzere 7 programda eğitim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Akademik kadromuzda 3 Doçent, 2 Öğretim Görevlisi Doktor ve 10 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 15 Öğretmenimiz bulunmaktadır. 2017 yılında TSE'den almış bulunduğumuz; Eğitim Öğretim Alanında İSO9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini sonraki yıllarda da başarıyla yerine getirerek 2019 yılına taşımış bulunmaktayız. Kurumumuza direk yada dolaylı yoldan yardımda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Mezuniyet törenimize katılan davetlilerimize ve velilerimize de teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından okulda dereceye giren öğrencilere takdir belgeleri, mezun olan 75 öğrenciye de mezuniyet belgeleri sunuldu. Öğrenciler hep birlikte keplerini havaya fırlatarak, mezuniyet sevincini velileriyle birlikte yaşadı.