Mustafakemalpaşa MYO'dan yeşil dokunuş

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu'nda çevreye duyarlılık ve doğal yaşamı teşvik etmek amacıyla geniş katılımlı bir fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen programa akademik ve idari personel ile öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Domates, biber ve patlıcan fidelerinin toprakla buluştuğu organizasyonda konuşan Mustafakemalpaşa MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz, doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir tarımın önemine vurgu yaptı. Etkinlikle birlikte tüm paydaşlara doğal yaşamı sevme ve çevreye duyarlılık mesajı vermeyi arzu ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Mehmet Öz, “Bitki yetiştirmek, doğayla daha derin bir bağ kurmamızı sağlar. Aynı zamanda sağlıklı beslenme alışkanlıklarını da teşvik eder. Bu tür etkinlikler sadece okul bahçesinde değil, evlerde de gerçekleştirilebilir. Böylelikle doğal yaşama daha fazla katkı sağlanabilir. Çiftçilik ve tarım konusunda bilinçlenmek büyük bir önem taşıyor. Gelecekte daha sürdürülebilir bir dünya oluşturmak için bu konuda duyarlılık göstermeliyiz” diye konuştu.

Etkinlikler birlikteliği pekiştiriyor

Daha yeşil ve sürdürülebilir bir dünya için bu tarz faaliyetlerin yaygınlaşması gerektiğini kaydeden Okul Müdürü Öz, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu etkinlik, hem toprakla doğrudan temas etme deneyimi sunarken hem de katılımcıların bir arada çalışarak ortak bir amaca odaklanmalarını sağladı. İlerleyen dönemlerde öğrencilerin yoğun olduğu dönemlerde öğrencilerle tekrarlanması düşünülen etkinlikte domates, biber ve patlıcan gibi sebzelerin dikimiyle görevlendirilecek öğrenciler, bitkilerin büyümesi ve hasat edilmesi sürecinde sorumluluk alacaklar. Bu sayede, doğanın döngüsünü anlamaları ve tarımın önemini deneyimlemeleri sağlanacak. Öğrencilerin bu süreçte bilinçli bir şekilde bitkilerle ilgilenmeleri ve doğal kaynakları koruma bilinciyle hareket etmeleri hedeflenmektedir.”

“Örnek kampüs” hedefi

BUÜ Mustafakemalpaşa MYO, çevre konularında duyarlılığın artırılması ve sürdürülebilirlik bilincinin geliştirilmesi adına birçok faaliyete imza atıyor. Okul bünyesinde yürütülen etkinlikler bir taraftan çevre dostu uygulamalarla tanışılmasının yolunu açarken, diğer yandan da örnek bir kampüs olma yolunda ilerlenmesine imkan tanıyor. MYO Yönetimi; doğal kaynakların korunması, organik tarım ve sürdürülebilirlik konularında daha bilinçli bireyler yetiştirmeyi kendilerine misyon edindiklerini ve bu hedefle çalışmaya devam edeceklerini her fırsatta vurguluyor.