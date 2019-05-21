Mustafakemalpaşa Orta Mahalle'de iftar bereketi

Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin 11 ayın sultanı ramazanın bereketini vatandaşlarla paylaştığı mahalle iftarlarının ilki, Orta Mahalle'de gerçekleştirildi.

Stadyum Caddesi önünde düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar yemeğine; Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Başkan Yardımcısı Fatma Kocaman, AK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, belediye meclis üyeleri ve Orta Mahalle sakinleri katıldı.

İftar öncesinde mahalleliler ile bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, tek tek masaları gezerek vatandaşların ramazan ayını kutladı.

Hep birlikte oruçların açıldığı iftar programında bir konuşma yapan Başkan Mehmet Kanar,

ramazanın bereketini, rahmetini ve muhabbetini paylaşarak toplumsal dayanışmanın en güçlü örneğini yaşadıklarını söyledi.

Başkan Kanar, “Tarih boyunca büyük engelleri birlik beraberlik içinde aştık, güzel işleri el ele vererek hayata geçirdik. Geleceğe de yine böyle hazırlanacağız. Kardeşliği, dayanışmayı ve birliği amaçladığımız iftarlarımızda vatandaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ramazan ayında vatandaşlarla en güzel buluşmaların yaşandığı Mustafakemalpaşa Belediyesi Mahalle İftarları programı şöyle; 22 Mayıs Çarşamba Lalaşahin Mahallesi, 24 Mayıs Cuma Yalıntaş Mahallesi, 28 Mayıs Salı Fevzi Dede Mahallesi ve 31 Mayıs Cuma Hamidiye Mahallesi