Mustafakemalpaşa peynir tatlısına coğrafi tescil

Mustafakemalpaşa'nın dünyaya yayılan lezzetlerinin başında gelen ‘Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescil edildi.

2017 yılında yapılan müracaatın olumlu sonuçlandığını kaydeden Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Uzkınay, Mustafakemalpaşa'nın ilk yöresel tatlısına tescil belgesi alındığı müjdesini verdi.

Coğrafi işaret tescil belgesi, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TOBB Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Uzkınay, Meclis Başkanı İbrahim Dırakman ve TSO üyelerinin katılımıyla Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'dan teslim alındı.

Tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden coğrafi işaret tescilinin önemine dikkat çeken Uzkınay; “ Bu tescil, yerel üretimin kalitesine ve Mustafakemalpaşa'mızın tanıtımına büyük katkı sağlayacak” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise; “Belediyemiz, Ticaret Odamız ve bağlı meslek odalarımızın yıllardır sürdürdüğü tescil mücadelesi tatlıya bağlanmıştır” dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun, Mustafakemalpaşa'nın yöresel tatlısı ‘Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı'na yönelik aldığı ‘coğrafi tescil' kararını değerlendiren TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Uzkınay şunları söyledi; “ Oda olarak 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'na müracaat ettik.

Tatlının tarifi ve Mustafakemalpaşa yöresine ait olduğuna yönelik kanıtları içeren başvurunun ardından yapılan değerlendirme sonuçlandı ve Mustafakemalpaşa'nın ilk yöresel tatlısına tescil belgesi alındı.

Yerel üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek, geleneksel bilgi ve kültürel değerleri korumak ve Mustafakemalpaşa'nın tanıtımını sağlayarak katkıda bulunmak gibi birçok amaca hizmet edecek bu güzel haberi tüm Mustafakemalpaşa halkı ile paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mustafakemalpaşa ile ismi özleşmiş olan Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı, kendine has üretim tekniği ile dikkati çeken bir tatlı. Projemize katkı sunan, AK Parti Bursa Milletvekilimiz Mustafa Esgin'e TOBB Başkanımız M.RifatHisarcıklıoğlu‘na, Belediye Başkanımız Mehmet Kanar ve başvuru aşamasından dokümanların hazırlanmasına kadar emeği geçen tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum”

“Ticaret daha da güçlenecek”

Belediye Başkanı Mehmet Kanar'da yaptığı açıklamada; “Mustafakemalpaşa'nın ekonomik ve ticari hayatına değer katan yöresel ürünü ‘Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı' kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen ham maddesi ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren coğrafi işaretinin tescili ile hukuki olarak koruma altına alınmıştır. Belediyemiz, Ticaret Odamız ve bağlı meslek odalarımızın yıllardır sürdürdüğü tescil mücadelesi tatlıya bağlanmıştır” dedi.

‘Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı' adının coğrafi olarak işaretlenmesiyle ticaretin daha da güçleneceğini söyleyen Başkan Kanar; “Tüm süreçte desteklerini esirgemeyen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TOBB Başkanı Mustafa RifatHisarcıklıoğlu, Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tekin Uzkınay, Meclis Başkanı İbrahim Dırakman ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ülkemize ve ilçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Geleneksel lezzet

Bursa'nın marka değerlerinden olan Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı, organik peynir, un, irmik, yumurta ve kabartıcı kullanılarak yapılıyor.

Tatlı, maharetli ustaların elinde birçok aşamadan geçerek sofralara ulaşıyor. Çevre köylerden toplanan taze sütler 70 derecede özel kazanlarda buharla kaynatıldıktan sonra soğuk su ünitesinden geçirilerek 35 dereceye düşürülüyor. Daha sonra maya ünitesine geçen süt, burada tuzsuz peynir kıvamına getiriliyor. Yüzde 80'i sütten oluşan bu özel peynir makinelerden geçirilerek kıyıldıktan sonra un, yumurta ve irmik eklenerek hamur halini alıyor. Özel makinelerde eşit ağırlık ve boylarda dilimlenen peynir, tavalara alınarak 15 dakika süre ile buharla pişiriliyor. Aynı boylarda küçük gevrek haline gelen bu özel peynir tatlısı daha sonra ambalajlanmak üzere paket bölümüne geliyor. Burada 15 - 25- ve 50 şerli olmak üzere farklı şekillerde paketlenen tatlısı, Türkiye'nin 80 vilayetinin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Aynı şekilde şerbetlenmiş hali ile de satışa sunulan Mustafakemalpaşa Tatlısı dondurmalı, kaymaklı, tahin veya pekmezli ya da isteğe göre sade olarak da tüketilebiliyor.