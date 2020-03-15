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Mustafakemalpaşa tarımda 'önder' olacak

Mustafakemalpaşalı çiftçileri destekleyici projeler üreten Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İlçede tarımsal faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, birlik ve kooperatifleri tek bir çatı altında toplamak için düğmeye bastı.



Yakın zamanda faaliyete başlayan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün ardından şimdi de dernek kuruluyor. 'Mustafakemalpaşa Önder Çiftçi Derneği' bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.



Muradiyesarnıç Sosyal Tesisinde kurum ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda yakın zamanda faaliyete geçecek olan 'Mustafakemalpaşa Önder Çiftçi Derneği' için bir araya gelindi.



Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Mustafakemalpaşa'mız Bursa'nın dörtte birini içine alan mümbit toprakları ve sulak arazileri ile hayvancılık ve zirai üretimde Marmara tarım havzasının incisi. Bu değerli cevheri çok daha etkin hale getirmek, alternatif ürün çeşitliliğini sağlamak, istihdam olanaklarını arttırmak, teşvik ve projelere öncülük ederek tarımsal faaliyetleri ekonominin temel değeri haline getirmek adına kollarımızı sıvadık. İlçemizde tarımsal faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, birlik ve kooperatifleri tek bir çatı altında toplamayı hedeflediğimiz “Mustafakemalpaşa Önder Çiftçi Derneğimizi” kurmak üzere bir araya geldik dedi.



Başkan Kanar, Yakın zamanda faaliyete geçerek, bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizi gerçekleştireceğimiz derneğimizin kurulum sürecinde elini taşın altına koyan kıymetli katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Mustafakemalpaşalı çiftçilerimiz için el birliğiyle, canla başla çalışmaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

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