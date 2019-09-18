Mustafakemalpaşa termal turizmin cazibe merkezi olacak

AK Parti Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesini termal turizmin cazibe merkezi haline getirmek için hazırladıkları uluslararası projede son aşamaya geldiklerini söyledi. Esgin, yerli ve yabancı yatırımcıların bölgeyle yakından ilgilendiklerini söyledi.

Bursa'ya 80 kilometre mesafedeki Mustafakemalpaşa ilçesi, yerli ve yabancı yatırımcıları cezbetmeye başladı. Bölgede yapılması planlanan termal turizm alanı için dev otellerin yatırım yapması planlanıyor. Suuçtu Şelalesi ve Tümbüldek Termal Kaplıca Merkezi'nin de içinde bulunduğu bölgenin turizmden daha fazla pay alabilmesi için gayret sarf ettiklerini ifade eden Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşa'nın hem termal turizm hem de doğa turizminde öne çıkması için uluslararası projede son aşamaya geldiklerini, turistlerin yanı sıra yerli ve yabancı yatırımcıların da bölgeyle yakından ilgilendiklerini söyledi.

Otoyol ile birlikte bölgenin cazibesi arttı

Bursa'nın birbirinden farklı alanlarda çok yönlü turizm potansiyeli olan dünyadaki birkaç şehirden bir tanesi olduğunu belirten Esgin, "Bursa çok yönlü bir şehir. Bir yönüyle baktığınızda Türkiye'nin 2. büyük sanayi şehri. İhracatta da 15 milyar dolar düzeyinde çok önemli bir noktaya ulaştık. Diğer taraftan tarımsal potansiyelimiz bizim için stratejik bir öneme sahip. Bunu tarıma dayalı sanayiyle birlikte daha da geliştirmek istiyoruz. Bursa olarak turizmde çok önemli fırsatlarımız var. Dünyada öyle bir şehir düşün ki, birbirinden çok farklı alanlarda turizm potansiyelimiz var. Kış turizmi, inanç, tarih ve doğa turizmi ile sağlık ve termal turizmde geniş bir yelpazede potansiyelimiz var. İstanbul ile İzmir'i entegre eden ve Bursa'yı da önemli bir kavşak noktası haline getiren otoyolun hizmete girmesinden sonra daha ulaşılabilir bir Bursa'nın turizmde daha faal rol oynaması, hatta uluslararası yatırımlarda söz sahibi olmak için çalışıyoruz" dedi.

Uluslararası projede son noktaya gelindi

Tümbüldek termal merkezi ile Suuçtu Şelalesi'nin bulunduğu alanda Yalıntaş göleti projesiyle birlikte hem termal turizm, hem doğa turizminde uluslararası bir projeyi ortaya koyacak çalışmaları son noktaya getirdiklerini dile getiren Esgin, "Geçtiğimiz yıllarda bu bölgemiz termal turizm bölgesi ilan edilmişti. Büyükşehir Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Belediyesi ile ilgili bakanlıklarımızın yaklaşımları son derece olumlu. Elbette ki yapmış olduğumuz çalışmalarda Bursa halkımızın kabul edeceği, onlara hem istihdam, hem ekonomik olarak katkı sağlayacak, hem de turizmle birlikte kırsal kalkınmaya da entegre olacak projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Türkiye'nin 2023 hedefleri var. Türkiye'nin bu hedeflere ulaşmasında Bursa'nın çok önemli bir katkısı olacak. Bu anlamda yatırımlarımızı hızlandırarak daha ulaşılabilir ve turizmde de daha büyük yatırımları bölgesine çeken bir Bursa hedefliyoruz" diye konuştu.