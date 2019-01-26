Mustafakemalpaşa terminaline estetik dokunuş

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 1990'lı yıllardan beri hizmet veren otobüs terminali Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi.

Bir taraftan Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlılıkla hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da 17 ilçedeki ortak kullanım alanlarını yeniliyor. Mustafakemalpaşa ilçesinde de yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren ve zamanla yıpranan terminal binanın yenilenmesi yönündeki taleplere Büyükşehir Belediyesi kayıtsız kalmadı. Burulaş marifetiyle işletilen Mustafakemalpaşa Otobüs Terminali, zemininden çatısına, dış cephesinden su yalıtımına, lavabolarından alışveriş mekânlarına kadar tamamen yenilendi. İlçeye gelenlerin ilk durağı olan terminal yeni görüntüsüyle modern bir mekâna dönüştü.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar ile birlikte yenilenen terminal binasını gezdi. Terminalde faaliyet gösteren firma temsilcileriyle sohbet eden Başkan Aktaş, terminal esnafı ve otobüs bekleyen yolcuları da selâmladı. İl ve ilçelerin en önemli buluşma noktalarından birinin de terminaller olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, Mustafakemalpaşa terminalinin de 1990'lı yıllardan beri hizmet verdiğini ve şartların pek uygun olmadığını vurguladı. Gerek Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, gerekse terminal esnafının iyileştirme veya değiştirme yönünde talepleri olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Burulaş marifetiyle işlettiğimiz için burada çok kapsamlı revizyon ve tadilat çalışması yaptık. Yaklaşık 450 bin TL harcadık ve pırıl pırıl güzel bir mekân ortaya çıktı. Gün ışığından daha çok yararlanmak için büyük camlar oluşturuldu. Su yalıtımları, cephe mantolama, kısaca tabanından tavanına bütün alanlar elden geçirildi ve güzel bir mekân ortaya çıktı. Burası şu an ihtiyacı yeterince karşılıyor ama Mustafakemalpaşa'nın gelişimine paralel olarak yeni bir terminal çalışması düşünüyoruz. Şu ân itibariyle gelinen noktada, Mustafakemalpaşa'dan başka şehirlere gidecek olanlar veya buraya gelecek olanlar terminali rahatlıkla kullanacaklar. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu.