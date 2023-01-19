Mustafakemalpaşa Tıbbi Aromatik Demostrasyon protokolü yenilendi

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle hayata geçiren ‘'Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'' protokolü 2023 yılında yenilendi, kurumlar arası bağlar güçlendi.

‘'Mustafakemalpaşa'yı tarım devi yapmayı hedeflerken, dünya markası olma yolunda ilerliyoruz” ifadelerini kullanan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Adem Doğangün, Uludağ Üniversitesi Genel Sekreteri Osman Dikmen, Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Öz, Meslek yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın ve Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı Mustafa Bayar ile 4 yılda kat edilen başarılar hakkında istişarelerde bulunup, 2022-2024 yılı Tıbbi Aromatik Demonstrasyon Alanı protokolü yenilediklerini açıkladı.

2020 yılında Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın girişimleriyle kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 4 yılda birçok başarıya imza atarken, onlarca üretici kadına istihdam sağladı. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bahçesi içerisine kurulan bin 200 metrekarelik demonstrasyon alanı 20'den fazla tıbbi aromatik bitkiye yuva olurken, üreticiler, domatese bibere ek alternatif ürünler deneyerek, yeni kazanç kapılarını aralama fırsatı buluyorlar.

Atıl arazileri değerlendirerek, 20 yıl aradan sonra topraklara can olan projelerini hayata geçiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ‘' Uludağ Üniversitesi Rektörümüz Prof Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve kıymetli ekibini ilçemizde, makamımızda ağırladık. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bahçemiz ile üreticilerimize alternatif ürünler sunup, yeni kazanç kapıları aralarken, kozmetik ve sağlık sektörüne de el atarak, ham maddeleri üretici ile buluşturduk. Bu sayede onlarca kadın istihdam sağlarken, kendi markalarını kurarak, toprağın bereketinden faydalandılar. Üretici mutlu, Mustafakemalpaşa'mızın toprağı verimli. Kıymetli hocalarıma ziyaretleri ve güvenleri için teşekkür ediyorum. En başından beri savunduğumuz gibi Mustafakemalpaşa'yı tarımda marka yapma çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'' İfadelerini kullandı.