Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası'nda başkan değişmedi

Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası'nın meslek komitesi seçimlerini kazanan, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Uzkınay'ın listesi oldu.

Bu yıl kuruluşunun 41'inci yılını kutlayan Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçim maratonu 5 meslek komitesi ile başladı. 950 üyeden oy kullanma hakkı bulunan yaklaşık 750'si, TSO Hizmet Binası'nda sandık başına gitti.

2018 yılından beri TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Tekin Uzkınay ‘beyaz liste' ile Değişim Grubu Adayı Vedat Süngü ise ‘mavi liste' ile seçimlere katıldı. İki adaylı yarışa sahne olan seçimlerde, 5 meslek komitesinden 4'ünü Uzkınay'ın beyaz listesi, 1'ini ise Değişim Grubu Adayı Vedat Süngü kazandı. TSO yönetim kurulu başkan ve üyeliği, meclis başkanı, disiplin kurulu asıl ve yedek üyeliği ile genel kurul delege seçimleri, meslek komitesi ve meclis seçimlerinin kesinleşmesini takip eden 2 gün içinde yapılacak.