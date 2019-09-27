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Mustafakemalpaşa'da 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Mustafakemalpaşa ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu gireceği istihbaratı üzerine ilçenin giriş çıkışını tutan ekipler, şüphelendikleri bir araçtan 4 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

Araçta bulunan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Mustafakemapaşa Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi aldı. İlçenin tüm giriş çıkışlarını tutan ekipler, içerisinde Ahmet B., Hüseyin B. ve Ferhat S.'nin bulunduğu otomobili durdurdu. Şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 4 kilo sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan Ahmet B., Hüseyin B. ve Ferhat S. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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