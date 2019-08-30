İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mustafakemalpaşa'da 97. yıl coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı Mustafakemalpaşa’da coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Mustafakemalpaşa'da coşkuyla kutlandı.


30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törene Kaymakam Mehmet Zeki Koçberber, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mehmet Böberci, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Gültekin, Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum teşkilatı temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mehmet Böberci, “30 Ağustos Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da kıvılcımı ateşlenen ve 7 düvele karşı verilen mücadelenin 1922'de Dumlupınar'da büyük bir zaferle taçlandığı gündür” dedi.


Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu törende Belediye Mehter Takımı da marşlarla zafer coşkusuna renk kattı. Zafer Bayramı kutlamaları, Kaymakam Mehmet Zeki Koçberber'in tebrikleri kabul etmesinin ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.