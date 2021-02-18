Mustafakemalpaşa'da atık ilaç toplama kampanyası

Bursa Eczacılar Odası tarafından belirlenen 7 eczaneye "Atık İlaç Toplama Kutusu" dağıtan Mustafakemalpaşa Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü, çevreye zarar veren, tehlikeli atık özelliği taşıyan son kullanma tarihi geçmiş ilaçların ayrı toplanmasını ve lisanslı firmalarca mevzuata uygun bertarafını sağlayacak.Vatandaşlar evlerinde kullanmadıkları veya son kullanma tarihi geçmiş ilaç atıklarını bu 7 eczaneden birine ya da Orta mahallede bulunan Belediyeye ait 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürerek sıfır atık projesine katkıda bulunabilecekler.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Alınan ilaçların neredeyse yarıya yakını son kullanım tarihi dolmadan veya kutusu dahi açılmadan evsel atık olarak çöplere atılıyor, bu ilaçlar çöpe atıldığında içlerindeki kimyasal maddeler toprağa ve suya karışarak çevre kirliliğine neden oluyor. Bunun engellenmesi için atık ilaç toplama noktalarında toplanan ilaç atıkları Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince toplanarak lisanslı firmalara sevk edilecektir” dedi.

İlaçların çöp olmadığını vurgulayan Başkan Kanar, “Vatandaşların, miadı dolmuş geçmiş ilaçları eczanelere bırakılan atık ilaç toplama kutularına atarak hem ilaçların ayrıştırmasına hem de doğanın korunmasına katkıda bulunmalarını istedi.