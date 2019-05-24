Mustafakemalpaşa'da belediye iş hanının yıkımına başlandı

1990'lı yılların başında, dönemin belediye başkanı Yaşar Yenipazar döneminde yapımı tamamlanan belediye iş hanı için alınan yıkım kararı sonrası çalışmalar başladı. O dönemde Cumhurluk alanında bulunan esnafların ve binanın şimdiki yerinde bulunan bazı işyerinin istimlak edilmesi ile inşa edilen ve yaklaşık 30 yıldan bu yana halka hizmet veren belediye iş hanı, depreme dayanıklılık incelemesinden olumsuz rapor alınınca yıkılmasına karar verildi.

Yapılan ihale sonucu yıkım ihalesini alan firma çalışmalarına başladı. İş hanındaki esnaf ise çevredeki diğer iş hanı ve binalara taşındı. Yıkılma tehlikesi ile yüz yüze kalan binanın yıkım çalışmaları tamamlandıktan sonra yerine yeni ve dayanıklı olan çok daha işlevsel iş hanının inşa edilmesi planlanıyor.