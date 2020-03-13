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Mustafakemalpaşa'da 'Çiftçi Bayramı'na korona engeli

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde her yıl baharın gelmesiyle başlayan ve halk arasında ’Çiftçi Bayramı’ olarak adlandırılan köy hayırlarına korona tebdirleri kapsamında iptal edildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde her yıl baharın gelmesiyle başlayan ve halk arasında 'Çiftçi Bayramı' olarak adlandırılan köy hayırlarına korona tebdirleri kapsamında iptal edildi.


Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı tarafından alınan karar doğrultusunda ikinci bir talimata kadar kırsal mahallelerde geleneksel hale getirilen 'Çiftçi Bayramı' iptal edildi. Kararın korona virüsüne karşı önlem olarak alındığı belirtildi.

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