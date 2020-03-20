Mustafakemalpaşa'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

İlçe genelindeki ortak kullanım alanlarını ilaçlayan belediye, vatandaşların yoğun olduğu bölgeleri dezenfekte etti. Belediye ekipleri ayrıca ilçe genelindeki tüm çöp konteynerlerini ilaçlarken, özellikle çocukların oynadığı park alanları ile sokakları dezenfekte etmeyi de ihmal etmedi.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, vatandaşlara “Evde kalın” çağrısı yaptı. Türkiye'de de ortaya çıkan korona salgınına karşı ilçe genelinde ilk günden bu yana tedbirler almaya devam eden Mustafakemalpaşa Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Hastalıktan korunmaya yönelik hijyen çalışmalarının üst seviyeye çıkarıldığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ana caddeler sokak, çarşı, pazar yerleri, çocuk parkları ibadethaneler meydanlar ve kamu alanlarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde dezenfekte çalışmalarını artırdıklarını belirtti.