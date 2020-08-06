Mustafakemalpaşa'da geniş kapsamlı virüs denetimi

Vatandaşların yoğun olduğu alanlar, ana caddeler ve kapalı pazar yeri başta olmak üzere denetim yapan ekipler, maske ve el dezenfektanı dağıtımı ile insan ile virüs arasında koruma kalkına oluyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye genelinde uygulanan en kapsamlı korona virüs denetimi Mustafakemalpaşa'da da yapıldı.

Şehrin ana arterlerinde denetimlerini hızlandıran mobil virüs ekipleri ateş ölçümünün ardından maskesiz vatandaşlara maske hediye ederek pazar yerinde giriş ve çıkışları ise tek yönlü olarak sağlanıyor. İlçe esnafına steril çöp poşetleri dağıtan ekipler vatandaşlara sık sık temizlik, maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Mustafakemalpaşa'da korona virüs sorununu kökten çözmek adına ilk günden bu yana sahada olduklarını kaydeden Mehmet Kanar ‘'Şehrin ana arterlerinde temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerimiz aralıksız devam ediyor. Kapalı pazaryerinin girişine yerleştirilen Dezenfeksiyon Tüneli ile hemşehrilerimiz baştan ayağa dezenfekte olarak alışverişlerine başlıyorlar. Ateş ölçümünün ardından, maskesiz vatandaşlarımıza maske ve ek dezenfektanı hediye ediyoruz. Giriş ve çıkışları tek yönlü olarak sağlıyoruz. Esnafımıza steril çöp poşetleri dağıtıyoruz. Hep birlikte TMM (Temizlik, Maske, Mesafe) kurallarına uyarak korona virüse karşı gerekli önlemlerimizi alalım'' dedi.