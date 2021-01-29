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Mustafakemalpaşa'da her gün onlarca aileye sıcak aş

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, belediye bünyesinde kurduğu aşevi ile gönüllere dokunuyor.


İlçede hayırseverlerin de desteğiyle aşevinde pişirilen yemekler, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarında yer alıyor.


‘Her gün 2 çeşit yemek'


Gıda mühendisi kontrolünde aşçılar tarafından yaşlı ve hastalara uygun kalorilerde pişirilen günlük 2 çeşit yemek, öğle saatlerinde sefer taslarıyla belediye personeli tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırılıyor.


Pandemi sürecinde evinde tedavi olan hastalara da sıcak yemek servisi yapılarak ihtiyaç sahibi korona virüs hastalarının yemekleri Mustafakemalpaşa Belediyesi aşevi aşçıları tarafından özenle pişiriliyor. Tek kullanımlık kaplarda dağıtımı yapılan yemekler, yağ ve tuz oranı asgari düzeyde tutularak hasta yemeği mantığı ile hazırlanıyor.


Başkan Mehmet Kanar, “Mustafakemalpaşa Belediyesi El Ele Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde kurduğumuz Aşevi'nde her sabah çorba kaynıyor ve yemek pişiyor. Hayırsever hemşerilerimizin destekleriyle evinde yemek yapma imkanı olmayan ihtiyaç sahiplerine ve yaşlılarımıza ulaşıyoruz. Her gün yüzlerce vatandaşımızın kapısına kadar bizzat gidiyoruz. Belediye olarak bu zor günlerde vatandaşlarımız için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Çorbada bizim de tuzumuz olsun diyen hayırsever vatandaşlarımız 444 3 815 numaralı hattan merkezimize ulaşabilirler. Bu anlamlı hizmette emeği geçen herkese kalben teşekkür ediyorum" dedi.

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