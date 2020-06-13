Mustafakemalpaşa'da hizmet rekoru

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine yatırım yağıyor.

Dün ilçenin şehir içi ulaşımına nefes aldıracak olan Lalaşahin Paşa Köprüsü'nün açılışının yapıldığı Mustafakemalpaşa'da müjdeler peş peşe geldi. 20 Temmuz tarihinde 318 kilometre uzunluğundaki 50 milyon TL'lik dev içme suyu projesi için ilk kazma vurulacak. Yine Bursa'nın en büyük ve modern spor ve kültür merkezinin ikinci etap ihâlesi 25 Haziran tarihinde yapılacak.

Verimli toprakları, doğal ve turistlik güzellikleri bilinmesine rağmen bir çok alanda hak ettiği sıçramayı gerçekleştiremeyen Mustafakemalpaşa'da Başkan Mehmet Kanar'ın göreve gelmesinin ardından hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Önceki dönem Başbakan Yardımcısı Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Milletvekili Mustafa Esgin'in önemli destekleri ile ilk olarak uzun süredir âtıl duran ya da yarım kalan projeleri tamamlayan Başkanı Mehmet Kanar, bir yıl gibi kısa bir zaman zarfında ilçeye kazandırdığı projelerler önemli bir başarıya imza atıyor.

Mehmet Kanar'ın bir yıllık görev süresinde hayata geçirdiği projelerden bazıları ise şunlar:

“Türkiye'nin doğal güzelliği Suuçtu Şelalesi üzerinde hizmete giren Bursa'nın en modern sosyal tesisi Muradiye Sarnıç Sosyal Yaşam Merkezi. Binlerce insanın sel ve toprak kayma riskine son verecek olan ve aynı zamanda bölgeye yeni yeşil alan kazandıran sedde projesi,

Yalıntaş yolu, Akçapınar, Onaç yol bağlantı projesi. aş evi ve taziye evi, Psikolojik Destek ve Danışma Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Lalaşahin Mahallesi ilave pazar yeri.”