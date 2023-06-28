Mustafakemalpaşa'da hizmete girdi... Kültür, sanat ve spor tek merkezde

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde temeli 1991 yılında atılan ancak hiç kullanılmayan yüzme havuzunun bulunduğu alanı, sosyal, kültürel, sanat ve sportif aktivitelerin merkezi haline getiren dev proje tamamlandı. İlçe girişindeki Etibank'ın karşısında bulunan yaklaşık 37 dönümlük alanı ilçeye kazandırmak için devreye giren Büyükşehir Belediyesi, içinde yüzme havuzu, açık spor alanları, spor salonları, sahalar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, konferans ve sergi salonları ile belediye hizmet birimlerinin bulunduğu kompleksi ilçeye kazandırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla hayata geçirilen, bünyesinde kültür merkezi, spor tesisleri ve belediye hizmet birimlerini bulundurması bakımından bir ilk olan proje, ilçe halkına hizmet vermeye başladı. Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından kullanılan idari bina, ilçe sakinlerine hizmet verirken, Kültür Merkezi de kıyılan nikahlarla genç çiftlerin mutluluklarına ev sahipliği yapıyor.

Yaşam kalitesi artıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, merkez dışındaki ilçelerde de yaşam kalitesini artıracak yatırımlara hız verdiklerini söyledi. Özellikle gençlere yönelik hizmetlere ağırlık verdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Gençlerimizi geleceğe hazırlamak için kültürden sanata, spordan sosyal aktivitelere kadar her alanda gençlerimize, kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar hazırlıyoruz. Özellikle gençlerimize konforlu ortamda ders çalışma olanağı sağlayan gençlik ve kültür merkezlerimiz gençlerimiz tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. Nüfusu 100 bini aşan Mustafakemalpaşa ilçemizde de ağırlıklı olarak gençlerimize hizmet verecek böyle bir tesise ihtiyaç vardı. Biraz zaman aldı ancak sonuçta hem kültür merkezi, hem spor alanları hem de belediye hizmet birimlerinin aynı alanda bulunduğu ayrıcalıklı bir kompleksi ilçemize kazandırmış olduk. Hayırlı olsun” dedi.