Mustafakemalpaşa'da incirler görücüye çıkıyor

kez görücüye çıkıyor.

Akçapınar Kara İnciri'nin tanıtımını yapmak ve markalaşmasını sağlamak hedefiyle Mustafakemalpaşa Belediyesinin ev sahipliğinde, festivalin ikincisi düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl, 'Bu sene bir demo seneye inşallah daha büyük bir organizasyonla Akçapınar incirini dünyaya tanıtacağız' sözlerini hatırlatan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Kara incirin Türkiye ekonomisine ve dünya pazarına katkı sağladığının bizzat şahidiyiz. Akçapınar Mahallemiz küçük bir fabrika, günlük 10 ton incir iç ve dış piyasaya gönderilirken kadının elinin değdiği güçlü bir ekonomi inşa etmeliyiz. Bu küçük fabrikada 7'den 70'e herkes çalışarak ilçemizin adını dünyaya tanıtıyor. Bu bizler için bir gurur. Geçen sene söz verdiğim gibi bu senede İncir Festivalimizi daha büyük bir organizasyonla düzenledik. Tüm ilçe halkımı bu eşsiz lezzeti tatmak için Akçapınar Mahallemize bekliyorum“ dedi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, 4 Eylül günü saat 12.00'de Öğretmen Evi önünden kaldırılan araçlar ile tüm ilçe halkını ücretsiz bir şekilde etkinliğe ulaşımını sağlayacak.