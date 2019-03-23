Mustafakemalpaşa'da istihdam rüzgarı esecek

Cumhur İttifakının Mustafakemalpaşa AK Parti Adayı Mehmet Kanar'ın seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerinin yankıları sürüyor.

Kanar, 5 yıla sığdırmayı hedeflediği 35 projesi ile büyük alkış almıştı. Tarım, turizm ve sosyal belediyecilik gibi çok önemli başlıklarda toplanan hizmet ve projelerinin detaylarına bakıldığında, verilen rakamların ilçede oluşturacağı istihdam dalgası şimdiden heyecana sebep oldu. Mehmet Kanar tarımda markalaşma faaliyeti, tarım organize sanayi bölgesi ve teknolojik sanayi yatırımları ile sadece ilk etapta binlerce kişilik istihdam sağlayacağını açıkladı.

Cumhur İttifakının Mustafakemalpaşa Ak Parti Adayı Mehmet Kanar, ilçesi için hayata geçirmeyi hedeflediği 35 projenin detaylarını paylaştı. İlçe merkezinde planladığı dönüşüm odaklı projelerde ciddi anlamda istihdam hedeflediğini belirten Kanar, “ İlçem için ciddi bir ihtiyaç listesi çıkardım. Büyüyen ve gelişen Mustafakemalpaşa için acil ihtiyaç dışarıya göç gitmeden, kent merkezinde insanların ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal mekanlar ve bunların bağlantıları olacak. Sadece Etibank projesi ile bile ciddi manada bir istihdam sağlayacağız. Çünkü bu bir ihtiyaç. Ekonomiyi ilçe içinde çevirdikten sonra bu mekanlarda çalışacak olan arkadaşlarımızı da yine aynı titizlikle ilçemizin iş sorunu olan insanlarından seçeceğim. Yeni bir yaşam kültürünü beraber oturtacağız.” diye konuştu.

AK Partili Kanar'ın tarım, turizm, eğitim ve sosyal belediyecilik başlığı altındaki projeleri de her biri kendi içinde ayrıca olmak üzere istihdama odaklı.Tarımda kooperatifleşme ile genç üreticilerin önünü açacak olan Kanar, eğitim alanları ile eğitimli işsizleri, sosyal belediyecilik faaliyetleri ile birikmiş iş gücünü ve tecrübeyi değerlendirmeyi planlıyor. Kanar, “Açıkladığım her projede benim hem tecrübeli çalışanlara hem de genç ve eğitimli arkadaşlarıma ihtiyacım var. Temel uğraş alanım bu cepheleri bir araya getirmek, yani ortak aklı oluşturmak olacak” dedi.