Mustafakemalpaşa'da kadın girişimcilerin sayısı artıyor

Mustafakemalpaşa'da girişimci kadınlar tıbbi aromatik bitkiler üretiyor. 3 yıl içinde 100'e yakın kadın üretime katkı sağlıyor.

3 yılın sonunda bugün yüze yaklaşan kadın girişimcilerinden biri de birçok farklı sektörde kullanılan kara mürver ve lavanta ile lezzeti dışında ilaç ve takviye gıda olarak da son derece değerli olan enginar üretimi yapan Aysun Hanım, “Kırsal alanlarımıza alternatif olarak alışılmışın dışında ürünler ekerek, hem tarımda yeni bir sayfa açıyor, hem aileme destek oluyorum. Biz gençler toprağa sahip çıkmalıyız ki, gelecek nesillere örnek olalım” dedi.

Kadın girişimcileri teşvik ederek sayılarının her gün daha fazla artması için özel gayret sarf eden Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, her fırsatta onları ziyaret ederek destek oluyor.

Kadınların gelir veya ek gelir kaynağı elde edebilmesi için hızlı bir şekilde çalışmalar yürüten Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Bu çerçevede öncü bir ismim olan Aysun hanımın yanındayız. Aysun hanım uzun süredir belediyemiz işbirliği ile atıl olan toprakları doğru tarım teknikleriyle, aromatik bitkilerle canlandırıp, elde ettiği ürünlerle kendine ek gelir sağlayan öncü bir hanımefendi. İlçemizde tıbbi aromatik bitkilerin ekilip, kendi ayakları üzerinde durabilen kadınlar görmek istiyoruz. Aysun hanım sayesinde başta kadınlar olmak üzere tüm çiftçilerimiz karamürverin, lavantanın atıl arazilerde nasıl ekildiğini nasıl verim alındığını gördü. Karamürver bitkisini geçtiğimiz yıllarda Güllüce mahallesinde 3 bin 500 metrekarelik pilot bölgemize ekip, verim almıştık. Biz üretmek isteyen tüm çiftçilerimizin, girişimcilerimizin yanındayız. Onların başımızın üzerinde yeri var. Tarımda yol haritasına ihtiyacı olup, üretmek isteyen tüm çiftçilerimizi ve özellikle de üretmek isteyen kadınlarımızı belediyemize bekliyoruz. Dilerseniz 444 3 815 numaralı çağrı merkezimizden de bizlere ulaşabilirler” şeklinde konuştu.