Mustafakemalpaşa'da Kanar'a büyük ilgi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde seçime sayılı günler kala seçmenler tercihini belli etmeye başladı. Cumhur İttifakı AK Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar, Milletvekili Mustafa Esgin, MHP ve AK Parti ilçe başkanları ile 240 araçlık konvoyla seçim turuna çıktı.

İlçe merkezinde başlayan yoğun ilgi gecenin ilerleyen saatlerine rağmen artarak sürdü. Her ziyaret noktasında yoğun ilgiyle karşılanan Cumhur İttifakı AK Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar'a gösterilen ilgiden dolayı gövde gösterisine dönüştü.

Mustafakemalpaşa'nın AK Parti hükümetleri ve belediyeleri döneminde yüz milyonlarla ifade edilebilecek yatırımlarla buluştuğunu açıklayan Mehmet Kanar, daha yapacakları çok işlerinin olduğunu söyledi. Konuşması sık sık 'Doğru Karar Mehmet Kanar' ve 'Mustafakemalpaşa'nın Mehmedi var' sloganları ile kesilen Kanar, 'Mustafakemalpaşa'da önemli yatırımlarla sağlam temeller attık. Şimdi Mustafakemalpaşa'yı geleceğe taşıyacak vizyon projelerimizde. Mustafakemalpaşa'yı çok güzel günler bekliyor. Çünkü biz Mustafakemalpaşa sevdalısıyız, millet sevdalısıyız.' dedi.

Mustafakemalpaşa'nın yeni dönemde sadece Bursa'da değil Türkiye'de çok konuşulacağını belirten Kanar, 'Her anlamda marka bir şehir geliyor. Potansiyelimizin farkındayız, Türkiye'de fark edecek. Tarım, turizm, doğa, lezzet, tarım sanayi ve yeşil,çevreci teknolojik sanayi yatırımları, istihdam, ulaşım projelerimizle Mustafakemalpaşa büyük bir sıçrama yapacak' şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Mustafa Esgin, AK İlçe Başkanı Murat Halaçoğlu ve MHP İlçe Başkanı Nebih Algan'ın eşlik ettiği program yoğun ilgi nedeniyle geç saatlerde sona erdi.