Mustafakemalpaşa'da kitap günleri kapılarını açtı

Mustafakemalpaşa Belediyesinin bu yıl ikincisine ev sahipliği yaptığı ‘Kitap Günleri', okurseverlere kapılarını açtı.

Başta çocuklar olmak üzere her yaştan insana kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap dostlarını yazarlarla buluşturmak amacıyla düzenlenen ‘Kitap Günleri', daha ilk günden yoğun ilgi gördü. Adnan Menderes Meydanı'nda düzenlenen etkinliğin açılış programına Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, belediye başkan yardımcıları, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, yazarlar, okurseverler ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Fuarın Öğrencilerimizin öğretmenlerimizin ve kitapseverlerin uğrak yeri olmasını temenni ediyoruz. Biz belediye olarak, insanımızın yaşam konforu kadar, beyin ve düşün konforunu da düşünmek zorundayız. Etkinlik günleri boyunca 25 yazar çizer ve münevverimiz şehrimizi ziyaret edecekler. Söyleşiler yapıp kitaplarını imzalayacaklar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. 31 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak stantlar, birçok yazar ve kitabevini konuk edecek. Kitap Günleri'nin ilk gününde tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil okurlarıyla buluştu. Etkinlik akşamında ise Türkiye'de bulunan dört kum sanatı sanatçısından biri olan Tarkan Köylü'nün gösterisi ilgiyle izlendi. 10 gün sürecek etkinlikte aralarında Uğur Arslan'dan Melek Aslan Özkan'a, Yusuf Akgül'den Güldeniz Akça'ya kadar 25 yazar kitaplarını imzalayacak. Kitap Günleri, 09.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.