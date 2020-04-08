Mustafakemalpaşa'da mermer ocağında yangın çıktı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde özel bir şirkete ait mermer ocağında yangın çıktı.

İlçeye bağlı Soğucak Mahallesi'nde faaliyet gösteren mermer ocağının yemekhanesinde çıkan yangın işçilerin kaldığı yatakhanelere de sıçrayarak kısa sürede her yeri sardı. Elektrik kontağından çıkan yangın sırasında işçilerin sahada olması olası bir faciayı da önledi. Çıkan yangında şans eseri can kaybı yaşanmazken işçilere ait para, kimlik ve değerli eşyalar kül oldu.

Yangınla ilgili tahkikat başlatılırken itfaiye ekipleri söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor.